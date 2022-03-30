Göztepe'nin devri için Mehmet Sepil'den kritik hamle

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü kurtuluş yolunda İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda son derece kritik bir maça çıkacak Göztepe'de yine hareketli günler yaşanıyor. Göztepe A.Ş. hisselerinin çoğunluğunu elinde bulundurup, geçen hafta 8 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil'in veda kararının ardından birçok yatırımcı kulübü devralmak isterken, Sepil'in İstanbul'da uluslararası bir yatırım bankasına vekalet verdiği öğrenildi. Devir işlemleri için alınacak randevular ile görüşmelerin bu yabancı yatırım bankası aracılığı ile yapıldığı vurgulandı.

Devirle ilgili tüm kriterlerin bankaya iletildiği, kulübe talip olan isimlerin Başkan Sepil'den önce bankayla görüştüğü kaydedildi. Yatırımcıların kriterleri kabul edip randevu işlemlerini tamamladıktan sonra Mehmet Sepil'le görüşeceği vurgulandı. Belirtilen kriterlerde Göztepe'nin mal varlığı, vizyonu, gelecek planları ve kaç paraya devredileceği gibi maddelerin yer aldığı dile getirildi. Şu ana kadar Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ve Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü'nün ciddi şekilde ilgilendiği, Rus oligark Roman Abramovich iddialarının atıldığı Göztepe'ye taliplerin artması bekleniyor.

ESKİ BAŞKAN FIRAT YİĞİT İDDİASI

Göztepe'de takımın 3'üncü Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonunda bir dönem başkanlık koltuğunda oturan Fırat Yiğit'in de kulübü devralmak için kolları sıvadığı iddia edildi. Yurt dışında ikamet eden Yiğit'in en kısa zamanda Başkan Mehmet Sepil'le bir araya geleceği ileri sürüldü.

YENİ BAŞKAN MURAT YAZICI

Göztepe'de başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi. Mehmet Sepil'in avukatı olan Murat Yazıcı, Sepil'in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini geçici olarak üstlenmişti. Kulüpler Birliği'ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Göztepe Spor Kulübü'nü Süper Lig Kulüpler Birliği'nde Başkan Vekili Talat Papatya temsil edecek.