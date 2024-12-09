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  • Göztepe'nin en skorer oyuncusu Romulo Cardoso! Tam 6 gol, 4 asist
Spor

Göztepe'nin en skorer oyuncusu Romulo Cardoso! Tam 6 gol, 4 asist

Göztepe forması giyen Romulo Cardoso, bu sezon ligde 6 gol 4 asist üreterek 10 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.

IHA9 Aralık 2024 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Göztepe'nin en skorer oyuncusu Romulo Cardoso! Tam 6 gol, 4 asist
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, şu ana kadar ligde sergilediği performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kaydettiği 6 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 4 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasında önemli bir pay sahibi oldu. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 12 maçta 10 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

Brezilyalı yıldız, şu ana kadar Fenerbahçe, Bodrum FK, Samsunspor, Sivasspor, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırmayı başarırken, gol attığı Sivasspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer asist yaptı. Golcü oyuncu, deplasmanda 4-2 kazanılan Beşiktaş maçında ise skor üretemezken 2 asist yapma başarısı gösterdi.

ROMULO, GEÇTİĞİMİZ SEZONU GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etme başarısı gösterdi. İzmir ekibinde 13 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu sezon forma giydiği 12 maçta ise 6 gol 4 asistlik performans sağlayan Romulo, şimdiden geçtiğimiz sezonu geride bırakmış oldu. Göztepe de Romulo'nun 2.5 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu ocak ayında kullanmayı planlıyor.

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