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Spor

Göztepe'nin eski kalecisi Mateusz Lis, transferde birçok kulübün radarında

Geçen sezonu Göztepe'de kiralık olarak geçiren başarılı kaleci Mateusz Lis için kulübü Southampton'a birçok takımdan önemli teklifler var.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Göztepe'nin eski kalecisi Mateusz Lis, transferde birçok kulübün radarında
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Göztepe'de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren kaleci Mateusz Lis, sarı-kırmızılıların yüzde 70 hisselerine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'a geri dönerken, Lis'i iyi bir bonservis belediyle satılacağı öğrenildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de yaz döneminin gelmesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı. İlk olarak Atınç Nukan, Celil Yüksel, Fıratcan Üzüm, Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda, kaleci arayışı da başladı. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Mateusz Lis, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp Southampton'a geri döndü. Göztepe'nin yüzde 70 hisselerine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton, 27 yaşındaki kaleciyi iyi bir bonservis bedeli karşılığında satacağı ifade edildi. Mateusz Lis için İngiliz ekibine birçok takımdan önemli teklifler olduğu kaydedilirken, Southampton tarafının da bu teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Böylece Polonyalı file bekçisinin yeni sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giymemesine kesin gözüyle bakılıyor.

İKİ TRANSFER BİRDEN AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz günlerde ilk transfer hamlesini yaparak 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de hem sağ bek Nazım Sangare'yi hem de orta sahada oynayan Isaac Solet takviyelerini duyurmaya hazırlanıyor. Dün Göztepe'nin sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçen iki oyuncunun, 24 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak olan yeni sezon çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

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