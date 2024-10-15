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Spor

Göztepe'nin genç yıldızı Anthony Dennis Avrupa'nın radarında

Göztepe'nin önce U19 takımına transfer ettiği ardından A takıma yükselttiği 20 yaşındaki Nijeryalı genç yıldız Antonny Dennis gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

DHA15 Ekim 2024 Salı 12:26 - Güncelleme:
Göztepe'nin genç yıldızı Anthony Dennis Avrupa'nın radarında
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Süper Lig'de milli aranın ardından 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. U19 takımına transfer edilen, geçen sezon devre arasında ise Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma dahil edilen 20 yaşındaki Nijeryalı çok kısa sürede kendini gösterdi. Önce 1'inci Lig'de 15 maça çıkıp 2 gol atan Dennis, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Süper Lig'de de Göztepe'nin oynadığı 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu için Fransa'nın Toulouse ve Nice takımlarının yanı sıra Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart'ın devreye girdiği bildirildi. Kulüplerin ara transfer döneminde Dennis için Göztepe ile resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Süper Lig'deki tüm karşılaşmalarda forma giyen Dennis maç başına en fazla top kapan oyuncu ünvanını da aldı.

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