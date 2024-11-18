İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5048
  • EURO
    36,4343
  • ALTIN
    2866.85
  • BIST100
    9343.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin genç yıldızı Taha Altıkardeş'e Alman kancası
Spor

Göztepe'nin genç yıldızı Taha Altıkardeş'e Alman kancası

Süper Lig'de milli maç arasının ardından deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

DHA18 Kasım 2024 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Göztepe'nin genç yıldızı Taha Altıkardeş'e Alman kancası
ABONE OL

Geçen sezon başında Trabzonspor'dan bonservisle kadroya dahil edilen 21 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Mainz'ın da devreye girdiği belirtildi. Daha önce Hollanda'nın Feyenoord, Fransa'nın Lyon, İtalya'nın Hellas Verona, Belçika'nın Genk ve Anderlecht takımlarının istediği Taha için Mainz temsilcilerinin de Göztepe yönetimiyle görüşme yapacağı kaydedildi.

Futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin Taha için iyi bir bonservis bedeli belirleyeceği ve hatırı sayılır bir rakamı kulübe kazandıracağı kaydedildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maça çıkan genç stoper 2570 dakika süre alıp 3 gol kaydetti. Süper Lig'de de sarı-kırmızılı formayı istikrarlı bir şekilde giyen Taha, bu sezon 10 maçta 582 dakika oynadı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Taha, Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından U21 Milli Takımı'na davet edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.