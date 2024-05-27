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Spor

Göztepe'nin genç yıldızına Anderlecht kancası

Göztepe'nin 20 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'e Belçika ekiplerinden Anderlecht kancayı attı. Transferi bitirmek isteyen Belçika temsilcisinin 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. İşte detaylar...

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
Göztepe'nin genç yıldızına Anderlecht kancası
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Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de iç ve dış transfer hareketliliği başladı. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılarda 2003 doğumlu savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'e de transfer teklifleri gelmeye başladı. Avrupa'dan birçok kulübün genç oyuncuyla ilgilendiği öğrenilirken, en ciddi yaklaşımı ise Belçika ekiplerinden Anderlecht'in gösterdiği ifade edildi. Göztepe'nin de istediği bonservis bedelinin gelmesi durumunda gerçekleşecek transfere sıcak baktığı kaydedildi. Belçika temsilcisinin 4 milyon Euro'yu gözden çıkarması üzerine sarı-kırmızılı yöneticilerin de bonservis ücretini yükseltmek için Anderlecht takımının yetkilileriyle pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

Göztepe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Taha Altıkardeş'i, Trabzonspor'dan bedelsiz olarak 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki oyuncu da bu sezon çıktığı 31 lig maçında 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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