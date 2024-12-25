Göztepe'nin gol yükü Tijanic ve Romulo'nun omuzlarında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ilk yarısını istediği yerde bitirerek hedeflediği Avrupa potasına girmeyi başardı. 16 maçta 28 puan toplayarak 4. sırada yer alan İzmir ekibi, bu süreçte 8 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar 31 kez rakip fileleri havalandırırken, Galatasaray (47) ve Fenerbahçe'den (40) sonra ligin en fazla gol atan takımı olmayı başardı. İzmir ekibinde atılan bu gollerin 21 tanesinde ise sadece 2 oyuncu pay sahibi oldu. Sarı-kırmızılıların forvet oyuncusu Romulo, ligde 14 maçta forma giyerken 7 gol 4 asist yapmayı başarıp 11 gole doğrudan katkı verirken, orta saha oyuncusu Tijanic ise 15 maçta 4 gol, 6 asist üreterek 10 gole doğrudan katkı vermedi. Böylece bu iki oyuncu, atılan 21 golün mimarı oldu.