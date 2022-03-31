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Spor

Göztepe'nin golcüsü Cherif Ndiaye'ye Çin'den transfer teklifi

Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye'ye Çin'in Shangai Port takımı talip oldu.

DHA31 Mart 2022 Perşembe 15:35 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 15:35
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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye'ye Çin'den talip çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port'un Ndiaye için Göztepe'ye resmi teklif götürmeye hazırlandığı kaydedildi. Port temsilcilerinin en kısa zamanda sarı-kırmızılılarla temaslara başlayacağı ve sezon sonu Ndiaye'yi transfer edebileceği kaydedildi. Göztepe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 29 Süper Lig maçında 10 kez fileleri sarstı.

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