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Spor

Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'nin gençlerinde

Sport Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

DHA2 Ocak 2022 Pazar 12:05 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 12:05
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Sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alan sarı-kırmızılıların Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi.

Ukrayna'nın Zorya ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye dönen İranlı golcüyü kiralamayı düşünen Göztepe'nin girişimlere başladığı ifade edildi. Zorya'da 23 resmi maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 9 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu. Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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