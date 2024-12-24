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Spor

Göztepe'nin gözü Paraguaylı forvette

Sezonun ilk yarısını 4. sırada tamalayan İzmir ekibi Göztepe transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı ekibin gözü Paraguaylı forvet Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'de.

DHA24 Aralık 2024 Salı 10:46 - Güncelleme:
Göztepe'nin gözü Paraguaylı forvette
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Süper Lig'de devrenin son maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek 2024-2025 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Özellikle hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, Paraguay Ligi'ne gözünü dikti. Göz-Göz'ün Club Olimpia takımında forma giyen golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgilendiği bildirildi.

Paraguay basını da Göztepe'nin 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler yayınladı. 2024 yılında Club Olimpia'da 28 maça çıkan 1.90 boyundaki forvet 5 gol attı. Rodriguez, Paraguay U23 Milli Takımı'nda da forma giydi. Golcüleri Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un ağır sakatlığı nedeniyle mutlaka hücuma takviye isteyen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Paraguaylı golcüye yeşil ışık yaktığı da bildirildi.

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