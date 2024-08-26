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Spor

Göztepe'nin gözü Tahkim Kurulu'nda

Süper Lig'de 17 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi.

DHA26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Göztepe'nin gözü Tahkim Kurulu'nda
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesilen cezaya itiraz eden Göztepe, cezanın iptal olması ya da en kötü indirime gitmesini beklerken, Göz-Göz'ün yaptırımın uygulanması durumunda cumartesi günü Bodrum FK ile hangi statta oynayacağına Futbol Federasyonu'nun karar vereceği bildirildi.

TFF'nin kararlar değişmemesi durumunda karşılaşmayı Süper Lig maçı oynanan, ofsayt sistemi olan bir stada vereceği bildirildi. Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Manisa'daki statlarda ofsayt sistemi bulunmazken, maçın İstanbul'da oynanmasının ise riskli olarak değerlendirildiği öğrenildi. Bu nedenle PFDK'nın kestiği ceza değişmezse Göztepe-Bodrum FK maçının Antalya veya Alanya'da oynanma ihtimalinin olduğu belirtildi. Göztepeli kurmayların ise öncelikle cezanın kaldırılmasına yönelik sıkı bir çalışma içinde olduğu vurgulandı. Tahkim Kurulu'na geniş bir dosya hazırlayan Göztepe kararı bekliyor.

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