Spor

Göztepe'nin ilk 5 haftada kaybı yok

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligde ilk 5 haftada maç kaybetmeyen 3 takımdan biri olmayı başardı.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Göztepe'nin ilk 5 haftada kaybı yok
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte kaybetmeyen üç takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta itibarıyla gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci hafta ise Fenerbahçe ile Gürsel Aksel'de golsüz berabere kaldı. Üçüncü hafta yine bir dış saha maçında Karagümrük'ü 2-0'la geçen İzmir ekibi, daha sonra Konyaspor'la içeride, Kayserispor'la da dışarıda 1-1 berabere kaldı. Böylece şu ana kadar 2 galibiyet ve 3 beraberliğe imza atan Göztepe, yenilgi yüzü görmedi. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, ligin şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte mağlubiyet yüzü görmeyen üç takımdan birisi konumunda bulunuyor.

SARI-KIRMIZILILAR KALESİNDE EN AZ GOL GÖREN TAKIMLAR ARASINDA

Ligin ilk 5 haftasında 9 puan toplayarak yoluna yenilgisiz devam eden Göztepe, savunma performansıyla öne çıktı. İzmir temsilcisi, şu ana kadar üç maçta kalesini gole kapatırken, sadece son iki karşılaşmada birer gol yedi ve rakiplerine toplamda 2 kez gol izni verdi.

Bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olan Göztepe, bu alanda sadece 1 golle Galatasaray'ın gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise Göztepe ile birlikte kalesinde 2 gol gören diğer ekipler arasında bulunuyor.

