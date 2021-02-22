Göztepe'nin İstanbul'daki galibiyet hasreti sona erdi

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:13 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:13

Göztepe, İstanbul'da oynadığı maçlarda son galibiyetini, 26 Nisan 2019'da Medipol Başakşehir'e karşı 2-0'lık skorla almıştı.

Daha sonra İstanbul'daki 9 maçta 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Göztepe, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek İstanbul'da galibiyet özlemine son verdi.

Sarı-kırmızılı ekip 25. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, İstanbul takımlarına karşı 10 müsabaka sonra 3 puana ulaşmıştı.

Puanını 32'ye yükselten ve 10. sırada yer alan Göztepe, düşme hattındaki Medipol Başakşehir'le puan farkını 8'e çıkardı. Halil Akbunar'ın 7. golünü atarak, gol sayısında Cherif Ndiaye'yi yakaladığı Göztepe, 9. dakikada attığı golle bu sezon en erken golüne ulaştı.

Göztepe, ligin 26. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.