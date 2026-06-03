İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9646
  • EURO
    53,3836
  • ALTIN
    6579.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Lech Poznan yolcusu
Spor

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Lech Poznan yolcusu

Polonya ekibi Lech Poznan, Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılıların Polonyalı file bekçisi için yaklaşık 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Lech Poznan yolcusu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Kadro yapılanmasını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile yollar ayrılırken Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

İzmir temsilcisi, savunmada Heliton'un ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak için Yunanistan ekibi Aris forması giyen Noah Sonko Sundberg transferinde önemli mesafe kat etti. Hücum hattını da güçlendirmeyi hedefleyen Göztepe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'nin genç golcüsü Sinclair Armstrong'u gündemine aldı. Oyuncu ve kulübüyle yapılan görüşmelerde sona yaklaşılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışan Göztepe, diğer yandan önemli oyuncularına gelen tekliflerle de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Mateusz Lis'e, ülkesinin köklü ekiplerinden Lech Poznan talip oldu. Polonya temsilcisi deneyimli kaleciyi kadrosuna katmak isterken, Göztepe'nin 29 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 2 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü belirtilirken, Lech Poznan'ın teklifini bir miktar artırması halinde transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade edildi.

Göztepe ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Mateusz Lis'in kontratında ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Polonyalı kaleci, 16 karşılaşmada kalesini gole kapatarak takımının en istikrarlı performans gösteren oyuncularından biri olmayı başardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.