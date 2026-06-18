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Spor

Göztepe'nin kamp programı belli oldu

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Urla'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki çalışmaların ardından Slovenya'nın Bled kentinde kamp yapacak.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
Göztepe'nin kamp programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon öncesi hazırlık kampı programı belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre, takım 1 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak.

Sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde 1-2 Temmuz'da rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirecek takım 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.

Slovenya'nın Bled kentinde 26 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

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