İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin kazanamama serisi 8 maça çıktı
Spor

Göztepe'nin kazanamama serisi 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

IHA30 Mart 2025 Pazar 12:43 - Güncelleme:
Göztepe'nin kazanamama serisi 8 maça çıktı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçen Göztepe, galibiyete hasret kaldı. Şu ana kadar oynadığı 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, yaşadığı kayıpların büyük bir kısmını ise son 8 maçında yaşadı. Bu dönemde İzmir ekibi, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak aylardır galibiyete hasret kaldı. Göztepe, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybederken, Bodrum FK, Samsunspor, Eyüpspor ve Trabzonspor ile de berabere kaldı. Toplayabileceği 24 puanın sadece 4'ünü alabilen sarı-kırmızılılar, bu süreçte istediği sonuçları almayı başaramadı.

SARI-KIRMIZILILAR, YİNE SKORU TUTAMADI

Göztepe'nin sezon başında beri en büyük sorunlarından birisi olan skoru tutma problemi devam ediyor. Şu ana kadar Alanyaspor, Hatayspor ve dün oynanan Trabzonspor müsabakalarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Samsunspor karşısında aynı durumu iki kez yaşayan İzmir temsilcisi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada öne geçip 4-3 kaybederken, iç sahada ise 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldı.

Benzer senaryoyu Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor karşısında da yaşayan Göztepe, öne geçtiği bu maçlarda Fenerbahçe'ye 3-2, Gaziantep FK'ya 2-1 ve Sivasspor'a da 3-1 kaybetti.

Göztepe, bu sezon itibarıyla Süper Lig'de öne geçtiği 8 karşılaşmada 4 kez kaybederken, 4 defa da berabere kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.