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Spor

Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK

İzmir ekibi Göztepe Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA6 Nisan 2025 Pazar 11:52 - Güncelleme:
Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, yarın Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasında hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı yenerek yarı final vizesi alan Göztepe, ligde galip gelemediği son 8 maçta dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi, 38 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız ve Novatus Miroshi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Gaziantep FK ile Süper Lig'deki 8. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 8 golü bulunan Göztepe, kalesinde 10 gol gördü.

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