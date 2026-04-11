İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, yarın sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 11:58
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de 28 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İzmir temsilcisi, topladığı 46 puanla 5. sırada bulunuyor.

Son olarak erteleme maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, seyircisi önünde kazanmak istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan savunma oyuncusu Malcom Bokele ise görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.