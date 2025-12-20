İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Göztepe'nin konuğu Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

20 Aralık 2025 Cumartesi 10:32
Göztepe'nin konuğu Samsunspor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile mücadele edecek.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Göztepe, 29 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligin 9 golle en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Kupası'na giden Junior Olaitan ve Novatus Miroshi ile kart cezalısı Janderson, bu maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor ise 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi sonucu 25 puanla 6. basamakta yer alıyor.

