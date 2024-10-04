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Spor

Göztepe'nin konuğu Sivasspor

İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında yarın Sivasspor'u konuk edecek.

AA4 Ekim 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Göztepe'nin konuğu Sivasspor
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Net Global Sivasspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Geçen hafta 3-1 üstünlük kurduğu deplasmandaki Samsunspor maçından 4-3 mağlup ayrılarak ilk yenilgisini yaşayan Göztepe, haftaya 9 puan ve averajla 7. sırada girdi.

Sarı kart cezalısı Malcom Bokele'nin forma giyemeyeceği İzmir temsilcisinde Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter ve Novatus Miroshi'nin sakatlıkları bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 11. RANDEVU

Rakibiyle Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 18 gol atıp kalesinde 17 gol gören sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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