Göztepe'nin konuğu Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Net Global Sivasspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Geçen hafta 3-1 üstünlük kurduğu deplasmandaki Samsunspor maçından 4-3 mağlup ayrılarak ilk yenilgisini yaşayan Göztepe, haftaya 9 puan ve averajla 7. sırada girdi.

Sarı kart cezalısı Malcom Bokele'nin forma giyemeyeceği İzmir temsilcisinde Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter ve Novatus Miroshi'nin sakatlıkları bulunuyor.



SÜPER LİG'DE 11. RANDEVU



Rakibiyle Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



Bu müsabakalarda 18 gol atıp kalesinde 17 gol gören sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.