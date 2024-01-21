İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe'nin konuğu Ümraniyespor

İzmir ekibi Göztepe Trendyol 1. Lig'in 19 haftasında sahasında Ümraniyesor ile mücadele edecek.

AA21 Ocak 2024 Pazar 09:38 - Güncelleme:
Göztepe'nin konuğu Ümraniyespor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig 19. hafta kapanış mücadelesinde Göztepe ile Ümraniyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Ümraniyespor karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligin ikinci devresine deplasmanda Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'a yenildi.

Haftaya 35 puanla 2. sırada giren Göztepe, dün Kocaelispor'un lider Eyüpspor'u yenmesiyle 3. duruma geriledi. İzmir temsilcisi, yarın sahadan galip gelmesi halinde tekrar ikinciliğe yükselip, liderle puan farkını 7'ye indirecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.