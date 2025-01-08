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Spor

Göztepe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor FK

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

IHA8 Ocak 2025 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Göztepe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor FK
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yer alan Göztepe, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. 5. Tur'da Bucaspor 1928'i eleyerek gruplara kalan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ev sahibi Erzurumspor FK ise 4. Tur'da Ayvalıkgücü'nü, 5. Tur'da ise Sakaryaspor'u eleyerek grup aşamasına kalmayı başardı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet, Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun yönetecek. Dursun'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

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