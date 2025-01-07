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Spor

Göztepe'nin maskotu K'ANKA ilk maçtan karakolluk oldu

Türkiye Basketbol 2'nci Ligi ekiplerinden Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA henüz ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle karakolluk oldu.

DHA7 Ocak 2025 Salı 12:55 - Güncelleme:
Göztepe'nin maskotu K'ANKA ilk maçtan karakolluk oldu
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Basketbolda bu sezon 20 yıl sonra parkelere dönerek Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, henüz ilk maçtaki olayların ardından gözaltına alındı. Ligde A Grubu'nda yer alan Göztepe, zirve yarışında cumartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u Bornova Atatürk Spor Salonu'nda ağırladı. Göz-Göz, bu maçta potada kendisine küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan esinlenerek bulduğu logodan ilham alınarak tasarlanan K'ANKA adı verilen maskotunu da ilk kez tanıttı. Bir süredir sosyal medyada duyurulan K'ANKA maçta taraftarla buluştu.

Kocaeli temsilcisinin 78-70 kazandığı karşılaşmanın son anlarında Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, K'ANKA maskotunun kıyafetini giyen taraftar da maç bitiminde yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü. Spor şubeden polisler araya girerken, bu kez de emniyetle tartışma yaşayan K'ANKA ve 3 yöneticinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Ligde Kağıtspor yenilgisiyle 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada kalan Göz-Göz'de Antrenör Şahin Ateşdağlı'yla yolların ayrılma kararı alındığı bildirildi.

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