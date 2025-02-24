Göztepe'nin play-off yarı final fikstürü belli oldu

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde normal sezon sona ererken İzmir'i temsil eden Göztepe Voleybol'un play-off yarı final fikstürü belli oldu. Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen İzmir ekibi, ilk maçta 4 Mart Salı günü saat 12.00'de Bozüyük Belediye Eğitim ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci maçı ise 5 Mart Çarşamba günü Bolu Belediyesi ile kozlarını paylaşacak. Göztepe Voleybol, yarı final etabındaki son maçını ise 6 Mart Perşembe günü saat 16.30'da İlbank Spor Kulübü ile oynayarak bu etabı noktalayacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar final etabına yükselecek. Finalde de aynı sistemle mücadele edilecek ve burada ilk ikiye giren ekipler, 2024-2025 sezonunda Sultanlar Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak.

Öte yandan karşılaşmalar Alanya 100. Yıl Recep Hafızfazlıoğlu Spor Salonunda oynanacak.