Göztepe'nin rakibi eski hocası

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:43

Süper Lig'de cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak. Göz-Göz'de yaklaşık 1.5 sene görev yapan, ardından Konyaspor'un dümenine geçen Palut, kariyerinde ilk defa sarı-kırmızılılara karşı sahada olacak. Geçen sezonun 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor'dan Göztepe'ye gelen ve bu sezonun 18'inci haftasında İzmir ekibinden ayrılan Palut, kendisi için önemli bir müsabakaya çıkacağını söyledi. Göztepe'de çalıştığı dönem boyunca güzel anlar da üzüntüler de yaşadığını ifade eden Palut, "Bu hafta oynayacağımız Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında da bulundum. Göztepe'de iyi sonuçlara imza attık, istemediğimiz skorlarla da karşılaştık. Artık Konyaspor'dayız. Takımımızın başarısı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Göztepe'nin ikinci yarıda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde iyi bir çıkış yakaladığını anlatan İlhan Palut, "Göztepe sezon başında yeni bir yapılanmaya girmişti. Kadro gençleştirildi. İkinci yarı eksik bölgelere de transfer yaptılar ve ivme kazandılar. Biz de Konyaspor olarak geçen hafta evimizde oynadığımız Fatih Karagümrük müsabakasını 5-1'lik skorla kazandık. Bu sonuçla puan durumunda nefes aldık. Kalan maçlarımızda en iyi mücadeleyi vereceğiz. Takımımız İzmir'de en iyi şekilde oyununu ortaya koyacak. Umuyorum Göztepe ile oynayacağımız maç futbol açısından keyif verir, izleyenlere güzel bir müsabaka seyrettiririz" diye konuştu.