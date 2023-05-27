Göztepe'nin Süper Lig hayali seneye kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için oynanan Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor'a 3-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerine bu sezon son verdi.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. İzmir temsilcisi, Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor'la eşleşti. Sarı-kırmızılılar dün oynanan müsabakayı deplasmanda 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerine bu sezon veda etti. Göztepe'de turun gitmesinde bireysel hataların fazla olması dikkat çekerken Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu da maç sonunda bu konuyla alakalı, "Buraya kadar getirip burada bırakmak bizi çok üzdü. Final maçları önemli. İçeride tecrübesiz oyuncularımız var, hata yapabilirler" ifadelerini kullandı.