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Spor

Göztepe'nin transferdeki yeni hedefi Ömer Bayram

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ömer Bayram ile ilgileniyor.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Göztepe'nin transferdeki yeni hedefi Ömer Bayram
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Göztepe, Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ömer Bayram ile ilgileniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Samsunspor'dan Celil Yüksel'i kadrosuna katan İzmir temsilcisi, savunmanın sol tarafına da takviye daha yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen sol bek ve orta saha mevkilerinde oynayabilen Ömer Bayram'la yakından ilgileniyor. Bir pürüz çıkmaması durumunda bu transferin tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Ömer Bayram ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ve Çorum FK da ilgileniyor.

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