Göztepe'nin yeni pivotu Mevlüt Melih Doğan

Yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol'da transfer hareketliliği devam ediyor. Daha önce Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Can Urşan, Baran Yurduşen, Ali Umut Aydın, Can Özcan, Haktan Yavaş ve Burak Eşlik'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de pivot bölgesine bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Türk Telekom forması giyen Mevlüt Melih Doğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pivot pozisyonunda oynayan 2003 doğumlu Mevlüt Melih Doğan ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla Mevlüt Melih Doğan'a başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.