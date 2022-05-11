Göztepe'nin yeni stadının açılışı da kapanışı da Beşiktaş'tan

Süper Lig'de 2.5 yıl karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Göztepe, yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını Beşiktaş müsabakası ile yapmıştı. İzmir ekibi 26 Ocak 2020 tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig'deki ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, tarihi maçı 2-1 kazanarak yeni evinde muhteşem bir açılış yaptı. Sarı-kırmızılıların yeni stadındaki ilk golü ise 25'inci dakikada kaptan Halil Akbunar attı. Yine Beşiktaş'la bu kez Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig'deki son iç saha maçına çıkacak sarı-kırmızılılar ardından Adana Demirspor deplasmanında 2021-22 sezonunu tamamlayacak. Büyük hayal kırıklığı yaşayıp küme düşen Göztepe, gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek.