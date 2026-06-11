Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde transfer dönemindeki ilk hamlesini gerçekleştirerek İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen İrlandalı santrfor Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 22 yaşındaki golcü oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Armstrong, transferin ardından Göztepe Mobil Uygulaması'na özel açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, röportajda kendi özelliklerinden bahsederken Göztepe'deki atmosferden çok etkilendiğini ve İzmir'de yaşayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüple ilk temasının geçen yılki yaz transfer döneminde gerçekleştiğini belirtti.

"GÖZTEPE'YE GELME FİKRİ BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Kendisini güçlü, hızlı ve gol için adeta bir silah olarak tanımlayan Göztepe'nin yeni transferi Sinclair Armstrong, "Göztepe ile ilk temasım geçen yaz oldu. Ivan Mance ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdim ve o andan itibaren Göztepe'ye gelme fikri beni çok heyecanlandırdı. O dönemde transfer gerçekleşmedi ama ancak bugün burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Kulüp hakkında ilk izlenimlerini aktaran Armstrong, "İzlediğim maçlarda taraftarların inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu gördüm. Her maçta takımlarını büyük bir tutkuyla destekliyorlar. Gelecek sezon önemli bir güç olacak. Ayrıca Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'de yaşayacak olmak benim için ayrı bir mutluluk. Bunun için gerçekten heyecanlıyım. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum ve bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu.