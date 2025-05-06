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Spor

Göztepe'nin yeni transferi Bihter Dumanoğlu Yarkın

Göztepe Voleybol, son olarak Galatasaray forması giyen ve libero bölgesinde oynayan Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı.

IHA6 Mayıs 2025 Salı 10:24 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni transferi Bihter Dumanoğlu Yarkın
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Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Galatasaray forması giyen ve libero bölgesinde oynayan Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Libero pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu Bihter Dumanoğlu Yarkın ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter" ifadelerine yer verildi.

Göztepe Voleybol'un Galatasaray'dan transfer ettiği Bihter; Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A milli takım formalarını giydi.

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