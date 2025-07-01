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  • Göztepe'nin yeni transferi İbrahim Sabra, Süper Lig'deki ilk Ürdünlü olacak
Spor

Göztepe'nin yeni transferi İbrahim Sabra, Süper Lig'deki ilk Ürdünlü olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği İbrahim Sabra, Süper Lig tarihinde forma giyecek ilk Ürdünlü futbolcu olacak.

AA1 Temmuz 2025 Salı 11:36 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni transferi İbrahim Sabra, Süper Lig'deki ilk Ürdünlü olacak
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Süper Lig'de bu sezona kadar yaklaşık 140 ülkeden futbolcu forma şansı buldu. Göztepe'nin yeni oyuncularından 19 yaşındaki Sabra, Türkiye'de Ürdün'ü ilk kez temsil edecek.

Yeni sezona kadar 107 farklı yabancı oyuncunun forma giydiği Göztepe'de Süper Lig'de 77, 1. Lig'de 28 ve amatörde de 1 yabancı futbolcu oynadı.

Kulüp geçmişinde 45 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de şimdiye kadar en çok Brezilyalı oyuncular mücadele etti. Sabra'nın transferiyle Ürdünlü bir futbolcu Göztepe'de ilk kez forma giyecek.

Brezilyalı Allan Godoi ile Janderson de Carvalho Costa'yı da kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte, bu sezona kadar 17 Brezilyalı, 7 Fransız futbolcunun yanı sıra Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den 5, Fildişi Sahili'nden 4, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Kamerun, Polonya ve Portekiz'den 3, Arjantin, Avusturya, Danimarka, İngiltere, İsveç, İtalya, Macaristan, Mali, Slovenya'dan 2, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Demokratik Kongo, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Japonya, Kongo, Kosta Rika, Liberya, Kuzey Makedonya, Norveç, Orta Afrika, Paraguay, Sırbistan, Slovakya, Surinam, Tanzanya, Togo, Venezuela ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu oynadı.

- İLK YABANCI NİELSEN

İlk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'te Danimarkalı John Nielsen'in yer aldığı İzmir ekibinde, Süper Lig'de ve 1. Lig'de 102 maça çıkan Adis Jahovic kulüp tarihinde, 96 müsabakada forma giyen Andre Castro ise Süper Lig'de en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekibin amatörde mücadele ettiği 2007-2008'de ise Brezilyalı golcü Sergio Oliviera Göztepe forması giydi.

- GÖZTEPE'NİN YABANCILARI

Göztepe formasıyla mücadele eden yabancı oyuncular içinde en az 50 maça çıkan isimler şöyle:

FutbolcuÜlkeMaçGol
Adis JahovicKuzey Makedonya10246
David TijanicSlovenya9914
Andre CastroPortekiz968
BetoPortekiz93-
Christian TitiBrezilya821
Lamine GassamaSenegal740
Cherif NdiayeSenegal6920
Jean Jacques GossoFildişi Sahili641
Leo SchwechlenFransa641
Dino ArslanagicBosna Hersek633
Mateusz LisPolonya63-
Obinna NwobodoNijerya60-
Andre PokoGabon572
Kenneth MamahNijerya5410
Celso BorgesKosta Rika532
Helman Nkosiyetha MkaleleGüney Afrika534
Cameron Jeromeİngiltere508
Wallace Reis SilvaBrezilya502

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