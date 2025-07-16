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Spor

Göztepe'nin yeni transferi Sabra, sezon hazırlıklarını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği İbrahim Sabra, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da sürdürdükleri kampın yoğun geçtiğini bildirdi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni transferi Sabra, sezon hazırlıklarını değerlendirdi
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Göztepe'nin yeni transferi İbrahim Sabra, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbola her çocuk gibi kendisinin de mahalle arasında oynayarak başladığını söyledi.

Kariyeri hakkında bilgiler veren Sabra, ailesinin kendisi için çok önemli olduğunu, anne, babası ve kardeşinin hep yanında olduğunu aktardı.

Göztepe'nin büyük bir kulüp olduğunu ve sarı-kırmızılı formayı giydiği için onurlu olduğunu ifade eden Sabra, şunları kaydetti:

"Kampımız gerçekten çok yoğun. Günde sabah ve akşam olmak üzere 2 antrenman yapıyoruz. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Hepsi çok iyi kalpli insanlar ve gerçekten onları seviyorum. Göztepe'nin taraftarı gerçekten büyük bir kitle. Stattaki atmosferi ve tezahüratları videolardan gördüm. Onlarda futbola karşı alışılmışın dışında, olağanüstü bir sevgi var. Ben böyle taraftarları çok seviyorum."

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