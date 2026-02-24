İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8648
  • EURO
    51,7331
  • ALTIN
    7295.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin yeni transferleri beklenen performansı veremedi
Spor

Göztepe'nin yeni transferleri beklenen performansı veremedi

Göztepe, devre arasında kadrosuna kattığı 2 forvet, 3 orta sahadan şu ana kadar skor katkısı alamadı.

IHA24 Şubat 2026 Salı 11:13 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni transferleri beklenen performansı veremedi
ABONE OL

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 5 maçta 108 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Orta saha bölgesine yapılan hamleler de tabloyu değiştirmedi. İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes 2 maçta 68 dakika sahada kalırken, skor üretmedi. Filip Krastev, Beşiktaş'a transfer olan Olaitan'ın ayrılığının ardından takıma katıldı ve 3 maçta 216 dakika forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı veremedi. Bodrum FK'dan transfer edilen Musah Mohammed de 3 maçta 62 dakika oynadı ancak skora etki edemedi.

Kaleci Mehmet Şamil Öztürk ise henüz sarı-kırmızılı formayla süre alamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.