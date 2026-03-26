Göztepe'nin yıldızı Anthony Dennis'e İspanya'dan talip

Göztepe forması giyen 21 yaşındaki başarılı futbolcu Anthony Dennis İspanyol ekibi Villarreal'in radarına girdi.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 15:28
Göztepe forması giyen Anthony Dennis'e İspanya'dan önemli bir talip çıktı.

VILLARREAL TAKİPTE

Villarreal, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip ediyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, İspanyol ekibi, orta sahasını genç oyuncu ile güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ VE MAINZ

Öte yandan Villarreal'in Dennis transferinde yalnız olmadığı ve Beşiktaş ile Mainz'ın da genç oyuncunun şartlarını sorduğu kaydedildi.

Göztepe, Anthony Dennis için 10 milyon civarında bir bonservis bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Anthony Dennis, 3 kez ağları havalandırdı.

