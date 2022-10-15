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Spor

Göztepe'ye 3 futbolcusundan iyi haber

Spor Toto 1. Lig'de evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de, sakatlıklarını atlatan Palmer, Erhan ve Emre'nin forma giyebileceği öğrenildi.

DHA15 Ekim 2022 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
Göztepe'ye 3 futbolcusundan iyi haber
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Spor Toto 1. Lig'de geçen haftayı bay olarak geçen Göztepe, yarın evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Göztepe'de sakatlıklarını atlatan Palmer, Erhan ve Emre görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

Hafta başından beri İzmir'de bulunan başkan Rasmus Ankersen'in de takip edeceği karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Göztepe, 7 maçta topladığı 8 puanla haftaya 14'üncü sırada başladı.

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