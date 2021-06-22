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Spor

Göztepe'ye 33'lük sağ bek! Allan Nyom...

Sağ bek arayışlarını sürdüren Göztepe, Getafe ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Allan Nyom ile görüşmelere başladı.

DHA22 Haziran 2021 Salı 13:49 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 13:49
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Süper Lig'de transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı resmen renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yönetime sağ bek alınması için isim verdi. Lamine Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Karaman'ın Allan Nyom'u istediği öğrenildi.

İspanya'nın Getafe takımında top koşturan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı. La Liga'da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek 2336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da Kamerun Milli Takımı'nda top koşturdu.

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