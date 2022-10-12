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Spor

Göztepe'ye 5 futbolcusundan iyi haber

Spor Toto 1. Lig'de geçen haftayı bay geçip pazar günü evinde Tuzlaspor'la karşılaşacak Göztepe'ye 5 oyuncusundan müjdeli haber geldi.

DHA12 Ekim 2022 Çarşamba 12:21 - Güncelleme:
Göztepe'ye 5 futbolcusundan iyi haber
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Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları nedeniyle önceki hafta Pendikspor maçında kadroda yer almayan orta saha Palmer ve Emre Çolak'ın yanı sıra stoper Lucas Erhan'ın tamamen iyileştiği açıklandı. Takımla idmanlara başlayan futbolcuların hazır hale geldiği ifade edildi.

Yine Pendikspor maçında gıda zehirlenmesi nedeniyle görev yapamayan golcü Ali Akman'ın da tedavisinin son bulduğu, genç golcünün görev verilmesi durumunda Tuzlaspor'a karşı sahada olacağı kaydedildi.

Son olarak Pendikspor müsabakasında sakatlanıp 68'inci dakikada oyundan alınan kaptan Yalçın'da da ciddi bir problem görülmedi. Bay geçtiği haftada sakat ve hasta futbolcuların iyileşmesiyle tam kadro çalışan Göztepe, Tuzlaspor maçında galibiyete kilitlendi.

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