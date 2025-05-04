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Spor

Göztepe'ye 9 dakika yetti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 21:10 - Güncelleme:
Göztepe'ye 9 dakika yetti
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren oglleri 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 9. dakikada Lasse Nielsen kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golü ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi.

Son 3 haftada 7 puan toplayan Göztepe, puanını 46'ya çıkardı. Ligde üst üste 7. yenilgisini alan Adana Demirspor, eksi 2 puanda kaldı.

Göztepe, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

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