Göztepe'ye 9 dakika yetti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren oglleri 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 9. dakikada Lasse Nielsen kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golü ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi.
Son 3 haftada 7 puan toplayan Göztepe, puanını 46'ya çıkardı. Ligde üst üste 7. yenilgisini alan Adana Demirspor, eksi 2 puanda kaldı.
Göztepe, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.