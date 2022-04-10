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Spor

Göztepe'ye bir talip daha çıktı

Rasmus Ankersen ve Hulusi Belgü'nün ardından iş insanı Alim Emiroğlu'nun da Göztepe'yi devralmak için kolları sıvadığı belirtilirken, görüşmelerin sürdürdüğü ifade edildi.

10 Nisan 2022 Pazar 13:59 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 13:59
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Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunu elinde bulundurup önceki hafta 8 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil'in kulübü kime devredeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ve Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü'nün talip olduğu Göztepe için İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firması da tekrar gündeme geldi. Göztepe'yi devralmak için iş insanı Alim Emiroğlu'nun da kolları sıvadığı belirtilirken görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

TFF 3'üncü Lig ekibi Kuşadasıspor'un da başkanı olan Emiroğlu'nun VİVEN Bornova FK takımının da başında yer aldığı ve futbola ciddi yatırımlar yaptığı kaydedildi.

  • Göztepe
  • Mehmet Sepil
  • Rasmus Ankersen
  • Hulusi Belgü
  • Alim Emiroğlu

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