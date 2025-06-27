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Spor

Göztepe'ye bir teklif daha! Romulo için 16 milyon euro

Göztepe'nin yıldız santrforu Romulo'ya bir talip de Premier Lig'den çıktı, Fulham'ın, Brezilyalı futbolcu için 16 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 01:25 - Güncelleme:
Göztepe'ye bir teklif daha! Romulo için 16 milyon euro
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Premier Lig ekiplerinden Fulham, Göztepe forması giyen Brezilyalı forvet Romulo'nun transferi için teklifini sundu.

The Athletic'in haberine göre İngiliz kulübü, 16 milyon Euro artı bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren cazip bir teklif yaptı ancak Göztepe bu rakamı yetersiz bularak reddetti.

17 GOL 10 ASİST

23 yaşındaki Romulo, 2024 yılının Şubat ayında Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye gelmiş, Ocak 2025'te bonservisi alınmıştı. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.

İSTEYENİ ÇOK

Romulo'ya sadece Fulham değil, RB Leipzig, Feyenoord, Fenerbahçe ve Zenit Saint Petersburg gibi önemli kulüpler de talip. Göztepe, genç forvet için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.

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