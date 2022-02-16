Göztepe'ye Galatasaray maçı öncesi Cherif Ndiaye'den iyi haber

DHA 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:23

Ligin 26'ncı haftasında pazartesi günü Galatasaray'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak İzmir ekibinde Cherif Ndiaye, Adis Jahovic, Dzenan Burekovic, Marko Mihojevic ve Atınç Nukan'ın tedavileri tüm hızıyla sürerken, sağlık ekibinin oyuncuları maça yetiştirebilmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Hatayspor maçında görev alamayan 5 oyuncudan Ndiaye'de karın kası zedelenmesi, Atınç'ta sol diz ödemi, Burekovic'de kas yaralanması, Mihojevic'te ayak bileği ödemi ve Jahovic'te de alt adele sakatlığı bulunuyor. Göztepe'de Ndiaye'nin Galatasaray maçına büyük ölçüde yetişeceği kaydedildi. Ancak diğer 4 oyuncunun şu an için durumlarının net olmadığı ifade edildi.

Göztepe'de ayrıca sarı kart cezaları sona eren orta saha Obinna Nwobodo ve stoper Dino Arslanagic de Galatasaray mücadelesinde görev alabilecek. Hatayspor karşılaşmasında sarı kart gören Atakan ise cezalı duruma düştüğü için pazartesi akşamı sahadaki yerini alamayacak.