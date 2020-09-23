Göztepe'ye Nwobodo'dan kötü haber!

DHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:39 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:39

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Obinna Nwobodo şoku yaşanıyor. Göztepe'nin geçen hafta imza attırdığı ve teknik direktör İlhan Palut'un bu hafta 11'de görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı oyuncu idmanda sakatlandı. Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği ve Nwobodo'nun sakatlığının ciddiyet derecesine göre uzun süre sahalarda uzak kalabileceği bildirildi.