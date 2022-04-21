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Spor

Göztepe'ye Stjepan Tomas da çare olamadı

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kader maçına çıkacak düşme sınırındaki Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas hayal kırıklığı yaşattı.

DHA21 Nisan 2022 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:48
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Sırp Nestor El Maestro'nun yerine 5 maç önce göreve getirilen Tomas, Göztepe'nin başında 1 puan dahi alamadı. Bu sezon Süper Lig'de puan kazanamayan tek teknik direktör unvanını alan Hırvat çalıştırıcı, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sıfır çekti.

Tomas, Süper Lig'de 5 yıldır yer alan Göztepe'de görev yapıp hiç puan alamayan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Göztepe, Stjepan Tomas yönetiminde bu 5 maçta kalesinde 13 gol görürken, sadece 3 kez fileleri sarsabildi. Göztepe bu sezon ilk 3 müsabakada görev alan Ünal Karaman'la 2 puanı hanesine yazdırırken, Maestro 25 maçta 25 puan toplayabildi. Küme düşmenin eşiğine gelen Göztepe, cumartesi günü Gaziantep FK ile berabere kalsa dahi resmen Süper Lig'e veda edecek. Göztepe kazanması halinde ise Gaziantep FK ile arasındaki 14 puanlık farkı 11'e düşürecek ve çok az kalan umudunu 4 maça taşıyacak.

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