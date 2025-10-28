İSTANBUL 19°C / 10°C
Spor

Göztepe'yi rakipleri telafi etti

Göztepe, rakiplerinin puan kayıplarıyla Avrupa yarışındaki farkı korurken, Gençlerbirliği maçıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

IHA28 Ekim 2025 Salı 10:23 - Güncelleme:
Göztepe'yi rakipleri telafi etti
Göztepe, puan tablosunda önünde bulunan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Samsunspor'un puan kayıpları yaşamasının ardından haftayı en az hasarla atlattı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 4 galibiyet ile 4 beraberlik elde eden Göztepe, zirvenin en güçlü takipçilerinden biri haline gelmişti. Ancak sarı-kırmızılıların çıkışı, 9. haftada deplasmanda oynanan Alanyaspor maçıyla birlikte durdu. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, zorlu mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçtan sonra moral bulmak isteyen Göztepe, 10. haftada yine deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu. Üst üste iki yenilgiyle sarsılan İzmir temsilcisi, puan tablosunda 7. sıraya geriledi ve Avrupa hedefinden uzaklaştı.

Ancak sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişme, rakiplerinin de bu haftayı puan kayıplarıyla kapatması oldu. Göztepe'nin önünde yer alan Beşiktaş ve Samsunspor haftayı birer puanla tamamlarken, Gaziantep FK ise sahadan puansız ayrıldı. Böylece Göztepe, son iki haftada puan alamamasına rağmen Avrupa hattıyla arasındaki farkı sadece 1 puanda tutmayı başardı.

Hedef Gençlerbirliği maçıyla çıkışa geçmek

Trendyol Süper Lig'de son 2 maçta 2 mağlubiyet alan Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla birlikte hem galibiyet hasretini dindirmek hem de çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon itibarıyla iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.

  • Göztepe
  • Avrupa yarışı
  • Gençlerbirliği maçı

