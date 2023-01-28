Göztepe'yi Yasin Öztekin sırtlıyor

Geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 21 gol atıp kalesinde 20 gol gördü.

Toplamda 8 gole ulaşan Yasin Öztekin'in en golcü isim konumundaki sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun gol attığı 7 karşılaşmanın 6'sından puan çıkardı. Bu müsabakalarda sadece ligin ilk devresinde Beyçimento Bandırmaspor'a mağlup olan İzmir temsilcisi Altınordu, Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK ve İzmir'de Beyçimento Bandırmaspor'u yenerken, Adanaspor'la berabere kaldı.

Göztepe'de Romal Palmer ile İsmail Köybaşı'nın üçer, Kenneth Mamah'ın 2, David Tijanic, Hüsamettin Yener, Isaac Atanga, Ajdin Hasic ve Marko Kvasina'nın da birer golü bulunuyor.

Erzurumspor FK'nin ardından Beyçimento Bandırmaspor'u mağlup eden Göztepe, üst üste 3 galibiyetinin bulunmadığı ligde 23. haftada 5 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.