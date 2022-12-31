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Spor

Göztepe'yi Yasin Öztekin ve İsmail Köybaşı sırtlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin tecrübeli oyuncuları Yasin Öztekin ve İsmail Köybaşı, bu sezon ligde sarı-kırmızılıların attığı 17 golün 10'una doğrudan katkı vererek dikkatleri çekmeyi başardılar.

IHA31 Aralık 2022 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Göztepe'yi Yasin Öztekin ve İsmail Köybaşı sırtlıyor
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Spor Toto 1. Lig'de yer alan Göztepe, attığı 17 golle ligin en az gol atan 3. takımı konumunda bulunuyor. Atılan bu gollerin 10'unda Yasin Öztekin ve İsmail Köybaşı'nın doğrudan katkısı bulunuyor. 35 yaşındaki Yasin Öztekin bu sezon ligde 5 gol, 2 asist yaparak 7 gole doğrudan katkı verirken, 33 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Köybaşı ise 3 gol kaydederek takımına skor üretmesi anlamında yardım etti. Böylece bu iki tecrübeli oyuncu, Göztepe'nin bu sezon ligde kaydettiği 17 golün 10'una doğrudan katkı vermiş oldu.

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