Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında ağları bulup geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı.

ORTALAMA HER MAÇTA SKOR KATKISI

Geçtiğimiz yıldan bu yana 64 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Icardi'nin karnesinde 46 gol- 18 asist yazıyor. 64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı.

GÖZÜNÜ HAGI'YE DİKTİ

Ortalama her maç tabelayı değiştiren Icardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.