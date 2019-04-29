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Gözyaşları Sural için

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi.

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Futbolcular ve protokol üyeleri Josef Sural'ın tabutuna karanfiller bırakırken, aynı kazada yaralanan futbolcularla diğer takım arkadaşları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi.

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyasporlu futbolculardan Celustka ile Alanyaspor kulüp yöneticileri, diğer protokol üyeleri, çok sayıda taraftar katıldı.

Sahanın ortasına siyah kumaş zeminle hazırlanmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde platform yerleştirildi. Platforma Josef Sural'ın fotoğrafıyla 'Seni unutmayacağız. We will never forget you Josef Sural' yazılı pankart asıldı.

Özellikle kaza yapan araçta olan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey ve Welinton Souza’nın halen olayın şokunda olduğu ve uzun süre gözyaşı döktüğü gözlendi.

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