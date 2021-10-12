12 Ekim 2021 Salı 00:12 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 00:22

A Milli Takımımızın Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.

Alman teknik adam, son düdüğün gelmesinin ardından gözyaşlarına mani olamadı ve sahanın ortasına doğru yürüyerek ağladı.



90+9'DA GALİBİYET GOLÜ

Milli Takımımız, baskısını son ana kadar devam ettirdi. Her an gol arayışlarına devam eden Millilerimiz, 90+8'de penaltı kazandı.

Dubra'nın Burak Yılmaz'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Andreas Ekberg VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

90+9'da Burak Yılmaz topun başına geldi ve topu ağlara gönderdi.

A MİLLİ TAKIM, LETONYA KARŞISINDA 97 YIL SONRA GALİP GELDİ

Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın golleriyle Letonya'ya karşı 97 yıllık serimizi kırdık ve 1924'ten sonra ilk kez kazandık.