İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2021 Salı / 6 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9985
  • EURO
    10,4108
  • ALTIN
    508.421
  • BIST100
    1416.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gözyaşlarına hakim olamadı! Stefan Kuntz'un duygusal anları
Spor

Gözyaşlarına hakim olamadı! Stefan Kuntz'un duygusal anları

A Milli Takımımızın, Letonya'yı uzatmalarda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz göyaşlarına hakim olamadı.

12 Ekim 2021 Salı 00:12 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 00:22
ABONE OL

A Milli Takımımızın Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.

Alman teknik adam, son düdüğün gelmesinin ardından gözyaşlarına mani olamadı ve sahanın ortasına doğru yürüyerek ağladı.

90+9'DA GALİBİYET GOLÜ

Milli Takımımız, baskısını son ana kadar devam ettirdi. Her an gol arayışlarına devam eden Millilerimiz, 90+8'de penaltı kazandı.

Dubra'nın Burak Yılmaz'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Andreas Ekberg VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

90+9'da Burak Yılmaz topun başına geldi ve topu ağlara gönderdi.

A MİLLİ TAKIM, LETONYA KARŞISINDA 97 YIL SONRA GALİP GELDİ

Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın golleriyle Letonya'ya karşı 97 yıllık serimizi kırdık ve 1924'ten sonra ilk kez kazandık.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.